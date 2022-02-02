На Вінниччині судитимуть поліцейських за «оригінальну» спробу наживи

Обвинувачені відібрали у водія документи, які потім вимагали пред'явити

2 лютого стало відомо про те, що до суду передано обвинувальний акт на поліцейських, які намагалися нажитися на водієві-порушникові. Того перепинили за керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Аби «вирішити» питання без суду та слідства, правоохоронці запросили хабар у сумі 15 тис. грн. Щоб водій його гарантовано «оплатив», забрали документи на авто та паспорт для виїзду за кордон. А вже через кілька днів знову ж зупинили цього самого кермувальника та почали вимагати у нього пред’явити відібрані документи на авто. Та цього разу забрали автомобіль та ключі від нього.

За повідомленням пресслужби Вінницької обласної прокуратури, ця ситуація сталась ще у квітні минулого року.

«Нині до суду передано обвинувальний акт стосовно оперуповноваженого районного управління поліції у Вінницькій області та інспектора сектору реагування патрульної поліції. Оперуповноважений обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України), а інспектор ще й у незаконному заволодінні документами (ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Там також зауважують, у разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів у судовому порядку, обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

До слова, раніше слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно оперуповноваженого Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області та його спільника, які за $8 тис. обіцяли підслідному допомогти уникнути в’язниці.

Як повідомлялося, у Дніпрі працівниця ювенальної поліції вимагала 6 тисяч гривень від підлітка, який вкрав цигарки в магазині.

Також державному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

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