У Харкові поліцейські не працювали, але отримували зарплату (фото)

За можливість не ходити на роботу підлеглі віддавали начальникові частину платні

У понеділок, 31 січня, затримали групу поліцейських, які прогулювали службу, при цьому отримували за це гроші. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки затримали начальника одного з ізоляторів тимчасового тримання харківської поліції – разом із ним було затримано шістьох його підлеглих.

За даними правоохоронних органів, керівник ізолятора дозволяв своїм підлеглим не виходити на роботу, проте подавав у бухгалтерію інформацію про те, що ці поліцейські перебувають на службі. А підлеглі віддавали начальнику частину своєї заробітної плати.

Під час обшуків було вилучено «чорнові» записи, службову документацію, мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки та готівку.

Фігурантам цієї справи пред'явлено звинувачення за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України ( Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

У разі визнання вини затриманим може загрожувати від п'яти до восьми років ув'язнення.

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