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    У Харкові поліцейські не працювали, але отримували зарплату (фото)

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    Керівник ізолятора прикривав прогульників за гроші - У Харкові поліцейські не працювали, але отримували зарплату (фото)

    Керівник ізолятора прикривав прогульників за гроші

    фото: Нацполіція

    За можливість не ходити на роботу підлеглі віддавали начальникові частину платні

    У понеділок, 31 січня, затримали групу поліцейських, які прогулювали службу, при цьому отримували за це гроші. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

    Співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки затримали начальника одного з ізоляторів тимчасового тримання харківської поліції – разом із ним було затримано шістьох його підлеглих.

    За даними правоохоронних органів, керівник ізолятора дозволяв своїм підлеглим не виходити на роботу, проте подавав у бухгалтерію інформацію про те, що ці поліцейські перебувають на службі. А підлеглі віддавали начальнику частину своєї заробітної плати.

    Під час обшуків було вилучено «чорнові» записи, службову документацію, мобільні телефони, оргтехніку, банківські картки та готівку.

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    Керівник ізолятора прикривав прогульників за гроші. фото: Нацполіція
    Керівник ізолятора прикривав прогульників за гроші. фото: Нацполіція
    Керівник ізолятора прикривав прогульників за гроші. фото: Нацполіція

    Фігурантам цієї справи пред'явлено звинувачення за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України ( Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

    У разі визнання вини затриманим може загрожувати від п'яти до восьми років ув'язнення.

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    Теги: Харків гроші поліція
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    У Харкові поліцейські не працювали, але отримували зарплату (фото)