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    Вінницька поліція на пошті затримала чоловіка, який отримував посилку з наркотиками (фото)

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    Зловмисник замовляв наркотики та робив закладки по місту - Вінницька поліція на пошті затримала чоловіка, який отримував посилку з наркотиками (фото)
    Зловмисник замовляв наркотики та робив закладки по місту
    фото: facebook/vinn.police

    Наркотики затриманий замовляв для подальшого продажу

    Вінницькі правоохоронці затримали 21-річного вінничанина, який через поштове відділення отримав пакунок з амфетаміном вагою понад 50 г, повідомляє відділ комінікації поліції.

    «Зловмисник отримував поштою психотропну речовину у великих розмірах та надалі реалізовував шляхом закладок. У процесі документування його злочинної діяльності поліцейські встановили місця закладок, які підозрюваний встиг зробити у м. Вінниця», – йдеться у повідомленні.

    Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Тривають слідчі дії. За збут наркотичних речовин передбачена відповідальність згідно ст. 307 Кримінального кодексу України.

    За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

    Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.

    Також у Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики.

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    Теги: Вінниця наркотики розслідування поліція злочин
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    Вінницька поліція на пошті затримала чоловіка, який отримував посилку з наркотиками (фото)