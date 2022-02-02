Вінницька поліція на пошті затримала чоловіка, який отримував посилку з наркотиками (фото)
Наркотики затриманий замовляв для подальшого продажу
Вінницькі правоохоронці затримали 21-річного вінничанина, який через поштове відділення отримав пакунок з амфетаміном вагою понад 50 г, повідомляє відділ комінікації поліції.
«Зловмисник отримував поштою психотропну речовину у великих розмірах та надалі реалізовував шляхом закладок. У процесі документування його злочинної діяльності поліцейські встановили місця закладок, які підозрюваний встиг зробити у м. Вінниця», – йдеться у повідомленні.
Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Тривають слідчі дії. За збут наркотичних речовин передбачена відповідальність згідно ст. 307 Кримінального кодексу України.
За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.
Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці викрили наркоугруповання, яке щомісяця збувало наркотиків на два млн грн. Під час обшуків у зловмисників вилучили, зокрема, майже 25 кг канабісу, приблизно один кг амфетаміну та зброю.
Також у Державному бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно інспектора Ладижинської виправної колонії №39, який спробував занести до колонії наркотики.