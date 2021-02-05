  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    На Закарпатті вже розквітли перші підсніжники (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Закарпатті вже розквітли перші підсніжники (фото)

    За незаконне знищення підсніжників передбачена відповідальність

    У селі Голубине, що на Мукачівщині, вже розквітли перші підсніжники.

    Хоч на дворі лютий місяць, температура повітря цього тижня суттєво піднялась, як і обіцяли синоптики, до +10 градусів тепла. Вірогідно, саме це й дало можливість першим квітам з'явитись з-під землі.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Закарпатті вже розквітли перші підсніжники (фото)
    На Закарпатті вже розквітли перші підсніжники (фото)
    На Закарпатті вже розквітли перші підсніжники (фото)
    На Закарпатті вже розквітли перші підсніжники (фото)

    Зазначимо, минулого року Державна екологічна інспекція нагадувала по відповідальність за зривання ранньовесняних червонокнижних першоцвітів.

    Відтак, штрафи за незаконне добування, знищення або пошкодження одного екземпляра минулого (!) року становили:

    • підсніжника білосніжного (підсніжника звичайного) — 62 грн.;
    • білоцвіта весняного — 62 грн.;
    • шафрана Гейфеля — 62 грн.;
    • білоцвіта літнього — 49 грн.;
    • сон Шерфеля — 37 грн.
    • еритроній собачий зуб — 37 грн.

    Джерело: Mukachevo.net

    Теги: екологія Закарпаття квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies