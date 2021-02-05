На Закарпатті вже розквітли перші підсніжники (фото)
За незаконне знищення підсніжників передбачена відповідальність
У селі Голубине, що на Мукачівщині, вже розквітли перші підсніжники.
Хоч на дворі лютий місяць, температура повітря цього тижня суттєво піднялась, як і обіцяли синоптики, до +10 градусів тепла. Вірогідно, саме це й дало можливість першим квітам з'явитись з-під землі.
Зазначимо, минулого року Державна екологічна інспекція нагадувала по відповідальність за зривання ранньовесняних червонокнижних першоцвітів.
Відтак, штрафи за незаконне добування, знищення або пошкодження одного екземпляра минулого (!) року становили:
- підсніжника білосніжного (підсніжника звичайного) — 62 грн.;
- білоцвіта весняного — 62 грн.;
- шафрана Гейфеля — 62 грн.;
- білоцвіта літнього — 49 грн.;
- сон Шерфеля — 37 грн.
- еритроній собачий зуб — 37 грн.
Джерело: Mukachevo.net