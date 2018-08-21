Немає людей - немає проблем. Як живе родина відлюдників в білоруському лісі



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Фото: Василь Федосенко

69-річні пенсіонери живуть простим життям. У них немає електрики, тому вони читають при свічках

Тамара і Юрій Байкови жили в звичайному білоруському селі, тримали худобу і садили овочі на городі.

Одного разу їх качка забрела на сусідню ділянку і повернулася з зав'язаним дротом дзьобом. З тих пір чоловік і дружина вже понад чверть століття живуть в примітивній хатині в лісі на північному сході Білорусі, недалеко від російського кордону.

В кінці 1991 року місцева влада віддала їм ділянку землі в лісі і одного разу вночі в травні 1992 року вони поїхали разом з донькою Веронікою, п'ятьма коровами, деякими продуктами, інструментами і цвяхами.

Вони живуть на невеликій фермі, побудованій в 1992 році. Відстань до найближчого білоруського села Юховичі становить 15 км, а до Росії - кілька сотень метрів через річку.

Тамара і Юрій живуть в тісній хижі, яка спочатку була задумана як тимчасовий притулок. Вони планували побудувати відповідний будинок, але брак грошей і бюрократичні проблеми завадили їм це зробити.

69-річні пенсіонери живуть простим життям. У них немає електрики, тому вони читають при свічках. Вони беруть воду з річки і готують на дров'яної печі. Кури і качки постачають пенсіонерів м'ясом, а кози дають їм молоко і сир. Гній - їх єдине добриво для вирощування картоплі та овочів.

Вероніка виросла і з часом переїхала за річку в російське село під назвою Давосци. Тепер у неї є 16-річна дочка на ім'я Анджеліна. Дочка Вероніка - їх головний контакт із зовнішнім світом. Вона привозить продукти, а також продає свою продукцію для отримання додаткового доходу.

«Все це наша Вероніка продає в сусідній Росії. Плюс пенсія, у нас є на що жити», - сказав Юрій.

«Ми не можемо залишити наших тварин і птахів навіть на день - і ми цього не хочемо»