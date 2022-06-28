Ніч, коли приймали Конституцію. Раритетні фото
26 років тому нардепи ухвалили Конституцію України
Конституція України була ухвалена вранці 28 червня 1996 року. Засідання Верховної Ради тривало майже добу. Тоді за неї проголосувало 315 народних депутатів.
На жаль, з тієї ночі лишилось вкрай мало фотографій, адже в залі був пристунім лише один фотограф – кореспондент Associated Press Єфрем Лукацький, пише Громадське. Більше того, світлини цієї події не зацікавили міжнародні видання.
«Треба розуміти, що для нас ухвалення Конституції – це подія, а на Заході це сприйняли досить спокійно. Якщо хочете знайти ці фотографії в базі даних AP – треба робити відповідний запит, підіймати архів і починати шукати, але це коштує грошей. Вони знайдуть цю фотографію, проте в електронній стрічці її немає, бо Захід тоді не сприйняв це як унікальну історичну подію для України», – розповів фотограф.
За його словами, народні депутати принесли до парламенту шампанське і почали святкувати, не чекаючи на завершення голосування, оскільки 28 червня святкували день народження відразу двох депутатів, зокрема й одного з авторів Конституції Віктора Мусіяки, якому виповнилося 50 років.
Нагадаємо, у Львові до Дня Конституції провели спеціальну акцію, понад 1000 людей на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку заспівали пісню «Ой, у лузі червона калина». Пісню виконали хорові колективи у супроводі військового оркестру, рядові львів’ян та українці з інших регіонів й іноземці з 47 країн світу, повідомляє Радіо «Свобода».
Львів був головним місцем заходу. Акція за наймасовішим виконанням пісні увійшла у «Книгу світових рекордів Гіннеса».