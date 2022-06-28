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  4. Львів долучився до світового рекорду з виконання гімну січових стрільців (фото)
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    Події в Україні

    Львів долучився до світового рекорду з виконання гімну січових стрільців (фото)

    Львів долучився до світового рекорду з виконання гімну січових стрільців (фото)
    фото: Радіо Свобода

    Акція увійшла у «Книгу світових рекордів Гіннеса»

    У Львові до Дня Конституції провели спеціальну акцію, понад 1000 людей на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку заспівали пісню «Ой, у лузі червона калина». Пісню виконали хорові колективи у супроводі військового оркестру, рядові львів’ян та українці з інших регіонів й іноземці з 47 країн світу, повідомляє Радіо «Свобода».

    Львів був головним місцем заходу. Акція за наймасовішим виконанням пісні увійшла у «Книгу світових рекордів Гіннеса».

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    Львів долучився до світового рекорду з виконання гімну січових стрільців (фото)
    Львів долучився до світового рекорду з виконання гімну січових стрільців (фото)
    Львів долучився до світового рекорду з виконання гімну січових стрільців (фото)

    Українська народна пісня «Ой, у лузі червона калина» була гімном українських січових стрільців. За однією з версій, написав цю пісню у 1914 році поет Степан Чарнецький. Спершу пісня зазвучала у місті Стрий Львівської області, а далі її підхопили в інших галицьких містах і вона стала гімном Січових стрільців.

    Сьогодні українці відзначають День Конституції. На честь цієї дати українська армія опублікувала емоційне відео.

    Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, в Україні традиційно відзначають День Конституції. Саме в цей день у 1996 році Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію України. Цій доленосній події передували роки наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей.

    День Конституції є державним святом.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Львів українці Україна окупація гімн пісня #stoprussia
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    Львів долучився до світового рекорду з виконання гімну січових стрільців (фото)