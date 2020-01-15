Нове нещастя. Через два місяці після рекордних повеней канали Венеції пересохли



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рівень води впав на 45 сантиметрів нижче рівня моря, що унеможливлює навігацію по деяким водними шляхами Венеції

Низькі припливи в Венеції залишили канали міста майже сухими - всього через два місяці після сильної повені, яка затопила велику частину італійського міста, завдавши збитків більше ніж на один мільярд євро.

Венеція пережила свій найвищий рівень води за більш ніж 50 років в листопаді 2019 року: деякі пам'ятки, включаючи площу Святого Марка і Базиліку Святого Марка, опинилися під водою.

Однак, тепер гондоли і човни застрягли в місті, а його знамениті канали перетворилися на сухі брудні траншеї.

Зокрема, рівень води впав на 45 сантиметрів нижче рівня моря, що унеможливлює навігацію по деяким водними шляхами Венеції.

Низькі припливи є рідкісним, хоча і не унікальним явищем.