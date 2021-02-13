Петро Порошенко про Марусю Звіробій-Біленьку: безстрашна та незламна

В голосуванні за кандидата від «Європейської Солідарності» пʼятий президент бачить ключ до єдності

Лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий Президент України Петро Порошенко закликав мешканців Івано-Франківщини підтримати кандидата у народні депутати від «Європейської Солідарності» у 87 окрузі Марусю Звіробій.

«Безстрашна та незламна Маруся Звіробій-Біленька – народний герой України, боєць та патріотка, якій точно вистачить енергії та завзяття подолати виклики, які стоять перед нашою країною. Своїм служінням на фронті вона довела, що не підведе в найскладніших умовах», – написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

«До 2013 року Маруся Звіробій-Біленька вела абсолютно звичайне життя: займалася своєю справою, своїм видавництвом та громадською діяльністю. Коли почалися криваві події на Майдані, організувала порятунок поранених. А з перших днів війни легендарний полігон «Марусині ведмеді» готував героїв-добровольців до бою. Далі і сама Маруся – жінка, мати – прийняла рішення, що її місце на фронті», – також нагадав він.

«Вона не побоялася Путіна і його посіпак. Не побоялася і кримінальних переслідувань «потерпілого» від відео у Фейсбуці Зеленського. Впевнений, її сила та завзяття боронити інтереси України вкрай потрібні в парламенті», – наголосив лідер партії.

«Закликаю всіх підтримати кандидата у народні депутати від «Європейської Солідарності» у 87 окрузі Марусю Звіробій, бо в єднанні ключ до перемоги», – переконаний Петро Порошенко.

Раніше стало відомо, що до Верховної Ради в цьому ж окрузі партія «Слуга народа» висунула спортсмена Василя Вірастюка.