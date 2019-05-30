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    Порошенко отримав партійний квиток «Європейської солідарності»

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    Екс-президент України Петро Порошенко отримав партійний квиток нової політсили - Порошенко отримав партійний квиток «Європейської солідарності»
    Екс-президент України Петро Порошенко отримав партійний квиток нової політсили

    24 травня на установчому з'їзді БПП партію Блок Петра Порошенка «Солідарність» перейменували на «Європейську солідарність»

    П'ятий президент України Петро Порошенко став повноправним членом партії «Європейська солідарність».

    Про це він повідомив у Twitter.

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    «Приєднався до нашої партії «Європейська солідарність»! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток», - написав Порошенко.

    Він закликав симпатиків партії долучатися. «Лише ми забезпечимо рух нашої країни до ЄС та НАТО! Разом захистимо Україну!» - зазначив він.

    Як повідомлялося, 24 травня на установчому з'їзді БПП партію Блок Петра Порошенка «Солідарність» перейменували на «Європейську солідарність».

    Тоді ж було вирішено, що 31 травня відбудеться з’їзд оновленої партії, в якій «будуть широко представлені лідери громадських організацій, волонтери, добровольці, молоді професіонали».

    Партія Блок Петра Порошенка «Солідарність» була заснована у 2000 році як всеукраїнська партія миру і єдності. Іменною партія стала у 2015 році, після обрання Порошенка президентом України. Президентські повноваження Порошенко склав після інавгурації Володимира Зеленського 20 травня 2019 року.

    Лідером партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» наразі є міський голова Києва Віталій Кличко.

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