Петро Порошенко: Моя команда готова до виборів



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П'ятий президент України Петро порошенко

П'ятий президент України зазначив, що проведене дуже серйозне переформатування і оновлення і партії «БПП «Солідарність», і партійного списку

Команда Петра Порошенка готова до позачергових парламентських виборів. Найближчим часом партія «БПП «Солідарність» проведе перезавантаження і своєї структури, і виборчого списку. Про це Петро Порошенко заявив під час відкриття простору «Ветеранський намет» на Книжковому Арсеналі у Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо Указу про оголошення дочасних парламентських виборів.

«Кожен справжній політик у будь-який час повинен бути готовим до виборів. Моя команда готова до виборів. Моя команда буде брати участь у виборах. І моя команда переможе у виборах. Найближчим часом ми будемо збирати з’їзд партії, де відбудеться дуже серйозний ребрендинг партії. Буде проведене дуже серйозне переформатування і оновлення і партії, і партійного списку. На сьогоднішній день наша участь у роботі парламенту є абсолютно необхідною, тому що ми маємо з одного боку захистити європейські і євроатлантичні здобутки, які ми отримали нашою командою. З іншого боку, не дати розвернути країну назад в бік Росії. Не дати зупинити ті реформи, які нами були розпочаті», - заявив Петро Порошенко.

Як відомо, 22 травня Порошенко з дружиною відвідали Книжковий Арсенал у Києві.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.