«Опитування Зеленського» це найбільша виборча фальсифікація за всю історію України, – Порошенко



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Порошенко сподівався на припинення президентом Зеленським незаконної передвиборчої агітації Фото eurosolidarity.org

«Місцеві вибори є, в першу чергу, голосуванням за європейську Україну» – п’ятий президент

Так зване «опитування Зеленського» це найбільша фальсифікація виборчого процесу за всю історію незалежної України. Про це після голосування на місцевих виборах сказав п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Я твердо переконаний, що зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України в Європейський Союз і не дає, і не дасть нікому звернути з цього руху. Приводить Європу в кожну окрему територіальну громаду, забезпечує продовжує реформи децентралізації, яка була ініційована мною і реалізована нашою політичною силою, і дає реальні фінансові можливості кожній громаді по всій Україні. І перешкоджає новій владі залізти в кишеню громад. Так, як ми це зупинили весною. Ми дуже рішуче налаштовані і в парламенті, і серед наших депутатів в обласних радах, в міських радах, в об’єднаних територіальних громадах для того, щоб захистити громадянина і допомогти громадянину.

Ми твердо переконані, що є ще одне дуже велике досягнення нашої команди – це під час війни, під час тотального дефіциту бюджету ми бездоганно провели три виборчих кампанії, дуже серйозно наблизивши Україну до дуже високих стандартів демократії Європейського Союзу. Це ще один іспит, який ми пройшли бездоганно», – сказав лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко додав, що сподівався на припинення президентом Зеленським незаконної передвиборчої агітації.

«Я вам скажу відверто, я сподівався, що Зеленський схаменеться, і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи, скасує. Бо спочатку це називалося «референдумом», потім це називалося «опитуванням», потім – «соціологією». А потім назвали тим, чим воно є насправді – незаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його «слуг».

Безумовно, ми бачимо, що це найбільша фальсифікація і найбільше порушення виборчого законодавства, яке було за всю історію України. Воно може бути порівняно лише з фальсифікаціями Януковича у 2004 році. Я, чесно кажучи, дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала в історії назву «підрахуй», вже назавжди піде у небуття. Але, на жаль, своїми зусиллями Зеленський це повертає», – зазначив п’ятий президент України.

Порошенко підкреслив, що так зване «опитування Зеленського» лише шкодить Україні.

«Я хочу подякувати всіх українців, які ігнорують ці виборчі агітації, розбираються, що це є порушення закону. Бачу, що ці негідники отримали вказівки по 5-10 бюлетенів, які вони самі заповнюють, і ці листівки вкидають у свої скриньки. Нічого з цього не буде. Нічого, крім шкоди Україні, це не приносить. Так само як антивірусна, антиекономічна й антиукраїнська боротьба пана Зеленського», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко також зауважив, що місцеві вибори є, в першу чергу, голосуванням за європейську Україну.

«Але я твердо переконаний, що сьогодні робиться перший і дуже важливий крок для того, щоб повернути Україну на європейські рейки. Сподіваюся, що сьогодні після того, як ми проголосували за Київ, ми проголосували за киян… хоча ще раз хочу наголосити, що це не тільки і не стільки голосування за каналізацію, за ліфти, за освітлення чи за бруківку на дорогах. Я прошу всіх пам’ятати, що сьогодні це голосування за Україну – за прекрасну європейську Україну, – сказав п’ятий президент України.

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