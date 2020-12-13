Петро Порошенко відвідав богослужіння в Андріївській церкві (фото)

Урочиста служба відбулася з нагоди відкритт храму після багаторічного ремонту

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко та Марина Порошенко взяли участь в урочистій Літургії з нагоди свята апостола Андрія Первозваного. Як повідомляє прес-служба партії, святкове богослужіння в Андріївській церкві, що відкрилася після тривалої реставрації, очолив особливий представник Вселенського Патріарха Варфоломія митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс) у співслужінні архієрея ПЦУ архієпископа Чергінівського та Ніжинського Євстратія (Зорі) та Екзарха Вселенського Патріарха Варфоломія в Україні єпископа Команського Михаїла (Аніщенка).

«І радість, і подяку висловлюємо ми, що сьогодні з нами є пан Петро Порошенко, якому належала ідея не тільки підтримати появу Православної Церкви України, а й передати цей прекрасний храм для користування Ставропігії Вселенського Патріарха. Ми дякуємо йому за високу підтримку і за всю ту роботу, яку він робив і продовжує робити», – сказав у своїй промові Митрополит Еммануїл.

«Я хочу всіх привітати із сьогоднішнім великим святом Святого Апостола Андрія Первозваного, можливо найбільш нашого Апостола, бо він є засновником нашої церкви на цих теренах. І кажуть, що саме в цьому місці, на цих пагорбах святий Апостол Андрій Первозваний благословив створення нашої церкви і нашої держави», – сказав Петро Порошенко журналістам.

«Дуже важливо і знаково, що сьогодні ми починаємо святкування другої річниці Собору, яким була заснована наша церква, коли ієрархи трьох православних церков України об’єдналися для того, щоб утворити Православну Церкву України. З молитвою звернулися до його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, і Господь почув наші молитви. І з великої любові до України, і з великої віри в Бога його Всесвятість Вселенській Варфоломій дарував Українській Церкві Томос про автокефалію, ту мрію, які всі українці більше трьох століть мріяли і молилися. І це відбулося. І зараз уже йде процес визнання Православної Церкви України», – зазначив Порошенко.

«Вселенський Патріарх, і Предстоятель нашої Цекрви Епіфаній, і наші дипломати, і наші вірні, і наша діаспора роблять все можливе – і вже наша церква засіяла серед 15 православних церков світу», – зазначає Порошенко.

«У цей день я хочу подякувати і його Високопреосвященству Митрополиту Макарію, без якого передача цього храму також не відбулася б», – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий Президент також нагадав, що у 2015 році попри складну ситуацію у державі було ухвалене рішення про фінансування реставраційних робіт Андріївської церкви, і паралельно відбувалися реставрація ще одного шедевру Растреллі – Маріїнського палацу, яким опікувалася Марина Порошенко.

«У 2015 році, незважаючи на шалений дефіцит коштів, на агресію, мною було прийняте рішення про початок реставраційних робіт в Андріївській церкві. Ця реставрація співпала з реставрацією Маріїнського плацу, це два великих творіння Растреллі у Києві. Я дуже дякую Марині, яка, зекономивши 500 мільйонів гривень бюджетних коштів, завершила реставрацію Маріїнського палацу. А сьогодні ми спільними зусиллями реставраторів, небайдужих людей, політиків, церковників святкуємо те, що кияни, українці всі гості з усього світу мають можливість відвідати це безсмертне творіння Растреллі, де сьогодні розміщується Ставропігія Вселенського патріархату», – сказав Петро Порошенко журналістам сайту ТСН.

Як відомо, Андріївська церква є головним храмом представництва Вселенської Патріархії в Україні. Рішення про відновлення Ставропігії в Києві було прийнято Синодом Константинопольської Православної Церкви під головуванням Патріарха Варфоломія 11 жовтня 2018 року.

Як повідомлялося раніше, Андріївську церку було відкрито після п'ятирічного ремонту у суботу. Доступ для відвідувачів у церкві відкриється 15 грудня.