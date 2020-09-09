Іде в мери? Марина Порошенко знялась у передвиборчому ролику



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Марина Порошенко допомагає волонтерам Фото: скріншот відео

Дружина Петра Порошенка бере участь у доставці в лікарні медобладнання для боротьби з коронавірусом

Дружина п’ятого президента Петра Порошенка - Марина - вперше з’явилася в партійному відеоролику, який «Європейська Солідарність» просуває в соцмережах. Очевидно, це пов’язано з зондуванням реакції широкої аудиторії на можливість Марини Порошенко очолити список партії до Київради.

В ролику – кадри про те, як дружина Петра Порошенка допомагає волонтерам, бере участь у доставці в лікарні та дитячі будинки медичного обладнання для боротьби з коронавірусом, яку закупляв для київських лікарень Фонд Порошенка.

Раніше ЗМІ розповсюдили інформацію, що Марина Порошенко може балотуватися в мери Києва. Але це ніхто так і не підтвердив.

Нагадаємо, нещодавно Марина Порошенко передала студентам Університету «Україна» маски та санітайзери.

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян. Партія Порошенка друга в рейтингу після партії «Удар» Віталія Кличка.

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