У Раду на «допит» викликають Резнікова та Шкарлета



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18 вересня у парламенті відбудеться година запитань до уряду

Міністрів заслухать у парламенті під час години запитань до уряду

У п’ятницю, 18 вересня, під час години запитань до уряду Верховна Рада заслухає віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції окупованих територій Олексія Резнікова та в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

Він розповів, як буде виглядати порядок денний години запитань до уряду.

«20 хвилин на виступ Резнікова, до 21 хвилини запитання депутатських фракцій та груп і 20 хвилин запитань до виконуючого обов'язки міністра освіти і науки», - сказав Разумков.

Головна тема розмови з Резніковим - нормандська зустріч політичних радників.

Шкарлета хочуть запитати щодо заробітної плати вчителів та роботи шкіл в рамках карантину.

Нагадаємо, 11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

Читайте також: