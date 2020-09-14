У Раді знову заговорили про відставку міністра фінансів



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Уряд може відправити у відставку міністра фінансів Сергія Марченка

Хто може замінити Сергія Марченка, поки що невідомо

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключає відставки міністра фінансів Сергія Марченка.

«Я не виключаю (що можуть звільнити. – Ред.), але я не підтверджую», - сказав Гетманцев у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Відповідаючи на запитання, хто може замінити нинішнього міністра фінансів, депутат зазначив: «Поняття не маю, його ще треба спочатку звільнити. Ще рішення не ухвалено про звільнення, а ви вже запитуєте, кого можуть призначити».

Раніше перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив думку, що міністр економіки Ігор Петрашко і голова Мінфіну Сергій Марченко найближчим часом можуть бути відправлені у відставку.

Також голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є запитання до роботи економічного блоку Кабміну.

Як відомо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключає, що у найближчій перспективі відбудуться кадрові ротації в економічному блоці Кабміну.

Нагадаємо, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.