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    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем

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    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем

    Науковий підхід і створення зв'язку між мистецтвом і мозком - ось, що приваблює в роботах Брента Шавнора

    Брент Шавнор (Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ) - талановитий фотограф і режисер, який проживає в Портленді, США. Він спеціалізується на пейзажах і туристичних фотографіях.

    Брент - ветеран корпусу морської піхоти США, інженер-звукорежисер, фотограф, відеограф, консультант з маркетингу в соціальних мережах. Після 5 років служби в морській піхоті, зокрема, в Іраку, Брент занурився в аудіо- та візуальний світ, працюючи над документальними фільмами з журналом Forbes, створюючи рекламні ролики і знімаючи музичні кліпи по всій території США.

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    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем
    Пляжі з іншого світу: казкові пейзажні фото, створені колишнім морським піхотинцем

    Брент також отримав ступінь бакалавра в області психології в Університеті Південного Мена, щоб краще розуміти людей і відповісти на його запитання про те, чому конкретний твір мистецтва або музика резонує з кимось.

    Науковий підхід і створення зв'язку між мистецтвом і мозком - ось, що приваблює в роботах Брента Шавнора.

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