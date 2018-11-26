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    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею

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    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею

    Зіпсований вид, недбалість і неідеальність зображених об'єктів - символічний протест жінок проти традиційно нав'язаних їм якостей

    Томона Мацукава робить головними об'єктами своїх картин такі непримітні елементи з повсякденного життя, як туфлі на подряпаній шпильці, зіпсований макіяж або плями від пролитої кави. Її реалістичні роботи засновані на деталях, почерпнутих з інтерв'ю з жінками свого покоління.

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    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею
    Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею

    Томона Мацукава народилася в 1987 році в префектурі Айті. У 2011 закінчила Університет мистецтв Тама в Токіо за спеціалізацією олійний живопис. У своїх фотореалістичних картинах часто зображує інтимні речі жінок, особливо близьких їй за віком. Зім'ята постіль, скинутий одяг, шрами на тілі - такі далекі від ідеальності об'єкти можуть займати ключове місце в творчості японської художниці.

    Зіпсований вид, недбалість і неідеальність зображених об'єктів - символічний протест жінок проти традиційно нав'язаних їм якостей. Ще одна тема в творах Томони - тонкощі людських відносин з жіночої точки зору.


    Джерело: cameralabs.org

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