Погляд жінки на світ. Гіперреалістичні картини, створені японською художницею



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Зіпсований вид, недбалість і неідеальність зображених об'єктів - символічний протест жінок проти традиційно нав'язаних їм якостей

Томона Мацукава робить головними об'єктами своїх картин такі непримітні елементи з повсякденного життя, як туфлі на подряпаній шпильці, зіпсований макіяж або плями від пролитої кави. Її реалістичні роботи засновані на деталях, почерпнутих з інтерв'ю з жінками свого покоління.

Томона Мацукава народилася в 1987 році в префектурі Айті. У 2011 закінчила Університет мистецтв Тама в Токіо за спеціалізацією олійний живопис. У своїх фотореалістичних картинах часто зображує інтимні речі жінок, особливо близьких їй за віком. Зім'ята постіль, скинутий одяг, шрами на тілі - такі далекі від ідеальності об'єкти можуть займати ключове місце в творчості японської художниці.

Зіпсований вид, недбалість і неідеальність зображених об'єктів - символічний протест жінок проти традиційно нав'язаних їм якостей. Ще одна тема в творах Томони - тонкощі людських відносин з жіночої точки зору.





Джерело: cameralabs.org