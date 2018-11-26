На Одещині розбійник з ножем напав на чергову залізничного переїзду



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Чоловік спочатку попросив води, а потім накинувся на жінку

В Одеській області розбійник з ножем напав на чергову залізничного переїзду. Про це в соціальній мережі Facebook повідомив головний ревізор з безпеки руху Одеської залізниці Рудольф Мелкумян.

Злочинець напав на співробітника «Укрзалізниці», під час чергування на залізничному переїзді. Інцидент стався на 26 кілометрі перегону «Ксенієве - Аккаржа».

Напад на чергову по залізничному переїзду стався в приміщенні поста. Спочатку невідомий попросив у жінки води, а потім напав на неї з ножем. Черговій вдалося вибити ніж з рук нападника, після чого вона закрилася в приміщенні посту.

Злочинець зник. Жінку госпіталізували з діагнозом «струс головного мозку». Обставини події з'ясовуються.

Головний ревізор також зазначив, що за останні кілька років відбулося чимало нападів на чергових на залізничних переїздах і станціях.

«Залізниця вживає необхідних заходів для захисту наших працівників - в першу чергу встановлюються захисні металеві решітки, які запобігають доступ сторонніх осіб. На жаль, на цьому переїзді решіток поки ще немає. Треба ще раз обстежити всі залізничні переїзди та розробити програму їх установки », - заявив Рудольф Мелкумян.

Джерело: bessarabiainform.com