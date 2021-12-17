«Це шок». Українська армія може залишитись без дизельного палива

Уряд Шмигаля не подбав про достатні запаси дизпалива в українському війську

Нардеп розповів, у якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення

Дизель є головним пальним для Збройних сил України. Переважна більшість техніки працює на ньому. Але станом на 14 грудня уряд закупив 29% від потреби. Фактично, реального пального є лише 17%, повідомив народний депутат від «Євросолідарності» Володимир Ар’єв.

Він оприлюднив офіційну відповідь Міноборони на депутатський запит, який направив до міністерства ще у вересні.

«Те, що ви зараз прочитаєте – шок. Принаймні, я був шокований, коли отримав цей документ з міністерства оборони», – наголосив депутат.

«Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?», – наголошує депутат.

Він упевнений, що відповідальність за стан ЗСУ несе особисто президент Зеленський, адже оборона – його прямий обов‘язок і це записано в Конституції.

«Тим не менш, верховний головнокомандувач замість того, щоб займатися боєздатністю армії, літає в резиденцію святкувати ювілей голови свого офісу, розважається на концерті свого «Кварталу». У Зеленського все чудово», – обурений Ар’єв.

Раніше стало відомо, скільки в української армії бойових літаків та вертольотів.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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