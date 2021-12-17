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    «Це шок». Українська армія може залишитись без дизельного палива

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    Уряд Шмигаля не подбав про достатні запаси дизпалива в українському війську - «Це шок». Українська армія може залишитись без дизельного палива
    Уряд Шмигаля не подбав про достатні запаси дизпалива в українському війську
    фото з відкритих джерел

    Нардеп розповів, у якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення

    Дизель є головним пальним для Збройних сил України. Переважна більшість техніки працює на ньому. Але станом на 14 грудня уряд закупив 29% від потреби. Фактично, реального пального є лише 17%, повідомив народний депутат від «Євросолідарності» Володимир Ар’єв.

    Він оприлюднив офіційну відповідь Міноборони на депутатський запит, який направив до міністерства ще у вересні.

    «Те, що ви зараз прочитаєте – шок. Принаймні, я був шокований, коли отримав цей документ з міністерства оборони», – наголосив депутат.

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    «Це шок». Українська армія може залишитись без дизельного палива
    «Це шок». Українська армія може залишитись без дизельного палива

    «Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?», – наголошує депутат.

    Він упевнений, що відповідальність за стан ЗСУ несе особисто президент Зеленський, адже оборона – його прямий обов‘язок і це записано в Конституції.

    «Тим не менш, верховний головнокомандувач замість того, щоб займатися боєздатністю армії, літає в резиденцію святкувати ювілей голови свого офісу, розважається на концерті свого «Кварталу». У Зеленського все чудово», – обурений Ар’єв.

    Раніше стало відомо, скільки в української армії бойових літаків та вертольотів.

    До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

    У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.

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    Теги: нафтопродукти ЗСУ Міноборони армія військові уряд
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    «Це шок». Українська армія може залишитись без дизельного палива