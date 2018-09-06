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    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників

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    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників

    У змаганнях беруть участь понад дві тисячі атлетів з більш ніж 80 країн світу

    В Киргизстані вже в чергове стартували Всесвітні ігри кочівників, які проходять раз на два роки, починаючи з 2014-го, і триватимуть до 8 вересня. Ігри проходять для збереження традиційних видів спорту тюркських кочових народів. Вони включають в себе 37 етнічних спортивних заходів, таких як верхова їзда, бойові мистецтва, стрільба з лука, полювання та інші.

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    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників
    Полювання, верхова їзда та стрільба з лука. Як у Киргизстані проходять ігри кочівників

    У змаганнях беруть участь понад дві тисячі атлетів з більш ніж 80 країн світу. Варто зазначити, що на ігри кочівників в мальовничій ущелині Кирчин біля берегів озера Іссик-Куль зібралися подивитися більш 10 000 глядачів.

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