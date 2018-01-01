Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
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Депресивна російська првоінція
Депресивні фото, зроблені російським волонтером Дмитром Марковим
У московському Центрі документальної фотографії Fotodoc відкрилася виставка одного з найцікавіших сучасних фотографів-документалістів Дмитра Маркова.
Дмитро - соціальний працівник, волонтер в дитячих психоневрологічних інтернатах і групах важких підлітків, пише ЖЖ-журнал dymontiger.
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У його фотографіях - життя, яке вважають за краще не помічати.
«Деякі мої сюжети представляються глядачам понурими, якщо не сказати відверто похмурими. Я ж навпаки - почуваюся спокійно: коли цю тугу вдається сформулювати в тексті або фотографії, мені здається, її стає менше всередині мене», - пише Дмитро Марков в своїй фотокнизі «Россия. #Черновик».
Джерело: Gazeta.ua