  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції

    Депресивні фото, зроблені російським волонтером Дмитром Марковим
    У московському Центрі документальної фотографії Fotodoc відкрилася виставка одного з найцікавіших сучасних фотографів-документалістів Дмитра Маркова. [GALLERY_BLOCK] Дмитро - соціальний працівник, волонтер в дитячих психоневрологічних інтернатах і групах важких підлітків, пише ЖЖ-журнал dymontiger. [READ_MORE] У його
    • Сьогодні, 11:19
    • Розсилка
    Депресивна російська првоінція
    Депресивна російська првоінція

    Депресивні фото, зроблені російським волонтером Дмитром Марковим

    У московському Центрі документальної фотографії Fotodoc відкрилася виставка одного з найцікавіших сучасних фотографів-документалістів Дмитра Маркова.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції
    Речі, які краще не помічати. Моторошні фото з життя російської провінції

    Дмитро - соціальний працівник, волонтер в дитячих психоневрологічних інтернатах і групах важких підлітків, пише ЖЖ-журнал dymontiger.

    Читайте також

    У його фотографіях - життя, яке вважають за краще не помічати.

    «Деякі мої сюжети представляються глядачам понурими, якщо не сказати відверто похмурими. Я ж навпаки - почуваюся спокійно: коли цю тугу вдається сформулювати в тексті або фотографії, мені здається, її стає менше всередині мене», - пише Дмитро Марков в своїй фотокнизі «Россия. #Черновик».

    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ