Президентка Єврокомісії допустила відключення Росії від Swift

Західні політики все частіше говорять про можливе відключення РФ від міжнародної платіжної системи Swift

Глава Єврокомісії попередила, що на Москву чекають масштабні наслідки у разі агресії проти Києва

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз обговорює всі можливі санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Про це вона повідомила у ефірі CNN.

Зокрема, Урсула фон дер Ляйєн допустила відключення Росії від міжнародної платіжної системи Swift та запровадження санкцій проти «Північного потоку-2».

Глава Єврокомісії попередила, що на Москву чекають масштабні наслідки у разі агресії проти Києва.

Раніше Медведєв прокоментував можливе відключення Росії від Swift. Також повідомлялося, що Євросоюз визнає Росію стороною збройного конфлікту на сході України.

До слова, європейські банки отримали попередження, що Росію можуть відключити від Swift. Фінансові установи попросили підготувати план дій на цей випадок.

Додамо, що Держдеп побачив ознаки того, коли Путін спробує вторгнутися в Україну. Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

Також США пояснили, що буде з «Північним потоком–2» у разі вторгнення РФ в Україну.

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