«Перейдемо на юані». Медведєв прокоментував можливе відключення Росії від Swift

Колишній президент і прем'єр РФ заявив, що «Росія не боїться анонсованих пекельних санкцій»

У Кремлі не вірять, що запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема, відключення від системи міжнародних платежів Swift, вдарить по економіці РФ. У державі-агресорці навіть вигадали власний спосіб, як протистояти санкціям проти Росії. Так, валютні операції з доларами США у Кремлі хочуть замінити на розрахунки китайською валютою. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ.

«Росія не боїться анонсованих пекельних санкцій», – заявив Медведєв.

Він не вірить, що Росію відключать від Swift. Але навіть якщо це станеться, за його словами, жодної фатальної катастрофи не буде.

«Є заміна у вигляді платежів у євро, а якщо і без них – то є дуже перспективний юань, всі це розуміють», – сказав заступник голови Ради безпеки РФ.

Зауважимо, країни ЄС та США наразі ведуть підготовку нових санкцій проти Росії, які будуть введені у разі вторгнення в Україну.

Серед варіантів, які розглядаються, – обмеження Москви на конвертування валюти. Також ЄС розглядає експортний контроль, заборону на експорт та імпорт і обмеження доступу до ключових технологій. Обговорюється також відключення від системи платежів Swift.

Нагадаємо, раніше європейські банки отримали попередження, що Росію можуть відключити від Swift. Фінансові установи попросили підготувати план дій на цей випадок.

Додамо, що Держдеп побачив ознаки того, коли Путін спробує вторгнутися в Україну.

Як відомо, Захід готує потужні санкції: що втратить Росія у разі вторгнення в Україну.

Також США пояснили, що буде з «Північним потоком–2» у разі вторгнення РФ в Україну.

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