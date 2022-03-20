Міносвіти запустило NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни

Діти покажуть, як вони бачать та сприймають війну

Від рук окупантів загинуло 115 дітей, ще понад 140 травмовано або поранено

В Україні запустили NFT-проєкт «Мамо, я бачу війну», що має на меті допомогти дітям, які постраждали від розв'язаної росією війни. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Наразі від рук окупантів загинуло 115 дітей, ще понад 140 травмовано або поранено... Щоб показати всьому світу, як українські діти переживають жорстокий напад рф на нашу державу, в Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни, – «Мамо, я бачу війну», – зазначив глава МОН.

За його словами, у межах першого етапу проєкту зібрано понад 4 тис. малюнків дітей про війну та мир в Україні, і збір триває.

«З цих малюнків створять найбільший у світі маніфест-колаж, який продадуть на NFT-аукціоні. Отримані кошти передадуть у фонд допомоги дітям, постраждалим від війни», – зазначив Шкарлет.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України від дій агресора загинули 112 дітей та понад 140 поранені. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Найбільше постраждалих у Київській – 57, Харківській – 36, Донецькій –28, Чернігівській – 30, Миколаївській – 21, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14 областях», – йдеться в повідомленні у фейсбук.