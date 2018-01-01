Верховний суд РФ розгляне апеляцію Собчак щодо реєстрації Путіна кандидатом у президенти

Скарга на рішення за позовом Собчак буде розглянута апеляційною інстанцією Верховного суду 26 лютого

Верховний суд РФ 26 лютого розгляне апеляцію кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак на рішення визнати законною реєстрацію діючого президента Володимира Путіна кандидатом на пост глави Росії.. Про це повідомляється на сайті Верховного суду РФ. «Скарга на рішення за позовом Собчак буде розглянута апеляційною інстанцією Верховного



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Ксенія Собчак

Скарга на рішення за позовом Собчак буде розглянута апеляційною інстанцією Верховного суду 26 лютого

Верховний суд РФ 26 лютого розгляне апеляцію кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак на рішення визнати законною реєстрацію діючого президента Володимира Путіна кандидатом на пост глави Росії..

Про це повідомляється на сайті Верховного суду РФ.

«Скарга на рішення за позовом Собчак буде розглянута апеляційною інстанцією Верховного суду 26 лютого», - йдеться в повідомленні.

Раніше Верховний суд відхилив позов Собчак про скасування реєстрації кандидатом у президенти Путіна. У своїй заяві Собчак вказує, що Путін «не має права висуватися і бути зареєстрованим як кандидат в президенти РФ», оскільки вже тричі займав цю посаду.

Нагадаємо, 6 лютого Центрвиборчком РФ зареєстрував діючого президента Росії Володимира Путіна кандидатом на виборах у березні.

До слова, у неділю, 25 лютого, почалося дострокове голосування на виборах президента Росії у віддалених і важкодоступних районах, на полярних станціях і суднах РФ.

Як відомо, вибори президента Росії пройдуть 18 березня.

У них беруть участь вісім кандидатів - Сергій Бабурін («Російський загальнонародний союз»), Павло Грудінін (КПРФ), Володимир Жириновський (ЛДПР), Володимир Путін (самовисуванець), Ксенія Собчак ( «Громадянська ініціатива»), Максим Сурайкін («Комуністи Росії»), Борис Титов («Партія зростання») і Григорій Явлінський («Яблуко»).

До слова, у Росії опублікували явку на виборах, які ще не відбулись.

Минулого тижня МЗС України висловило протест РФ через президентські вибори в окупованому Криму і пригрозило санкціями.

Раніше росЗМІ повідомляли, що на президентських виборах в РФ Путін може проголосувати в окупованому Севастополі.