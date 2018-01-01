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    Рада ООН з прав людини розгляне ситуацію в Україні

    Інтерактивна дискусія щодо України відбудеться 21 березня
    Рада ООН з прав людини розгляне на 37-й сесії, яка відкривається в понеділок у Женеві, становище в галузі прав і свобод в більш ніж 30 державах, включаючи Україну, Сирію, Південний Судан, М'янму та КНДР. Протягом чотирьох тижнів роботи делегації приділять увагу також таким проблемам, як захист дітей в умовах збройних конфліктів, забезпечення прав
    • Сьогодні, 07:46
    • Розсилка
    <p>Засідання Ради ООН з прав людини</p>

    Засідання Ради ООН з прав людини

    Інтерактивна дискусія щодо України відбудеться 21 березня

    Рада ООН з прав людини розгляне на 37-й сесії, яка відкривається в понеділок у Женеві, становище в галузі прав і свобод в більш ніж 30 державах, включаючи Україну, Сирію, Південний Судан, М'янму та КНДР.

    Протягом чотирьох тижнів роботи делегації приділять увагу також таким проблемам, як захист дітей в умовах збройних конфліктів, забезпечення прав людей з інвалідністю, боротьба з расизмом та расовою дискримінацією.

    На відкритті сесії виступлять генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, голова 72-ї сесії Генеральної Асамблеї Мирослав Лайчак і верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

    Представники понад 100 країн і міжнародних організацій візьмуть участь в триденних дискусій в рамках Сегмента високого рівня.

    Інтерактивна дискусія щодо України відбудеться 21 березня.

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