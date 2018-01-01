Рада ООН з прав людини розгляне ситуацію в Україні
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Засідання Ради ООН з прав людини
Інтерактивна дискусія щодо України відбудеться 21 березня
Рада ООН з прав людини розгляне на 37-й сесії, яка відкривається в понеділок у Женеві, становище в галузі прав і свобод в більш ніж 30 державах, включаючи Україну, Сирію, Південний Судан, М'янму та КНДР.
Протягом чотирьох тижнів роботи делегації приділять увагу також таким проблемам, як захист дітей в умовах збройних конфліктів, забезпечення прав людей з інвалідністю, боротьба з расизмом та расовою дискримінацією.
На відкритті сесії виступлять генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, голова 72-ї сесії Генеральної Асамблеї Мирослав Лайчак і верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.
Представники понад 100 країн і міжнародних організацій візьмуть участь в триденних дискусій в рамках Сегмента високого рівня.
Інтерактивна дискусія щодо України відбудеться 21 березня.
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