Рада ООН з прав людини розгляне ситуацію в Україні

Інтерактивна дискусія щодо України відбудеться 21 березня

Рада ООН з прав людини розгляне на 37-й сесії, яка відкривається в понеділок у Женеві, становище в галузі прав і свобод в більш ніж 30 державах, включаючи Україну, Сирію, Південний Судан, М'янму та КНДР. Протягом чотирьох тижнів роботи делегації приділять увагу також таким проблемам, як захист дітей в умовах збройних конфліктів, забезпечення прав



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Засідання Ради ООН з прав людини

Інтерактивна дискусія щодо України відбудеться 21 березня

Рада ООН з прав людини розгляне на 37-й сесії, яка відкривається в понеділок у Женеві, становище в галузі прав і свобод в більш ніж 30 державах, включаючи Україну, Сирію, Південний Судан, М'янму та КНДР.

Протягом чотирьох тижнів роботи делегації приділять увагу також таким проблемам, як захист дітей в умовах збройних конфліктів, забезпечення прав людей з інвалідністю, боротьба з расизмом та расовою дискримінацією.

На відкритті сесії виступлять генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, голова 72-ї сесії Генеральної Асамблеї Мирослав Лайчак і верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

Представники понад 100 країн і міжнародних організацій візьмуть участь в триденних дискусій в рамках Сегмента високого рівня.

Інтерактивна дискусія щодо України відбудеться 21 березня.

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