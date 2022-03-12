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    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)

    росіяни ще не готові сприймати нову дійсність - Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)
    росіяни ще не готові сприймати нову дійсність
    скріншоти з відкритих мереж

    Російська влада намагається рутинізувати похорон

    До росії пішов великий потік гробів. Але переважна більшість медіа Росії уникає узагальнень.

    Новини про похорон убитих окупантів подаються у форматі «ще один». Виводять загальну кількість повідомлень про вбитих мало хто.

    «Але географія дуже велика. По вертикалі спущено рознарядку, як обставляти похорон, що казати. Як тільки з'являються більш-менш живі репортажі, одразу відчувається – ні родичі, ні присутні, ні офіційні особи на локальному рівні не можуть до ладу пояснити, а за що власне бився і загинув той, хто тимчасово перестав?» повідомив радник міністра МВС, Антон Геращенко.

    За його словами, російська влада намагається рутинізувати похорон, перетворити на білий шум.

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    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)
    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)
    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)
    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)
    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)
    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)
    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)
    скріншоти з відкритих мереж

    Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило останні дані щодо втрат ворога.

    Як повідомлялося, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост».

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    Теги: Росія окупанти пропаганда смерть похорон #stoprussia
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    Як Росія сором'язливо закопує свою армію (фото)