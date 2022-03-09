Скандал на РосТБ: військовому закрили рот за згадку про масову загибель солдат (відео)

ТРиває 14 день військової агресії росії проти України

На каналі російського міноборони «Зірка» військовий ветеран запропонував вшанувати пам'ять хлопців, які гинуть в Україні.

Але він забув, що у росії говорити про їх втрати не можна.

Ведучий ефіру одразу став істерично затикати військового: «Замовкніть! Наші хлопці там не гинуть! Вони нищать там фашистів!».

Ведучий при цьому продовжує кричати про велич російської зброї, в той час, коли весь світ вже відверто насміхається з «могутності» російської армії.

Нагадаємо, російські загарбники фіксують на фото та відео власну знищену військову техніку для того, щоб звітувати перед своїм керівництвом про начебто розбиту техніку Збройних сил України.

«Більшість інформації, які вони (росіяни – ред.) подають як знищену українську техніку – це техніка російських військ, яку вони знімають та подають у такому ракурсі, що нібито це зазнали втрат Збройні сили України», – сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.