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    Думки вголос

    Росія розвалиться так само, як розвалився СРСР

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росіяни мріяли повернутися до СРСР. Повернуться під час його розпаду - Росія розвалиться так само, як розвалився СРСР
    Росіяни мріяли повернутися до СРСР. Повернуться під час його розпаду
    з відкритих джерел

    Путін вирішив знищити українську націю

    Мовою оригіналу

    Многие думают, что в действиях Путина есть какая-то рациональность, пытаются найти прагматичные интересы.

    А этого нет.

    Почему СССР вторгся в Афганистан? А потому что мог себе это позволить. Стал ли СССР от этого сильней? Нет, это стало одной из причин развала, в этом не было прагматичных интересов.

    Почему Россия вторглась в Украину? Потому что может себе это позволить. Станет ли Россия от этого сильней?

    Украинский народ восстал против агрессора, потому что Путин решил уничтожить украинскую нацию. И в результате Россия несет огромные потери.

    Россию не просто обложили санкциями – Россию обнесли забором как чумной барак. Таких санкций не было никогда против СССР, это беспрецедентно в мировой истории. Сопротивление Украины превратило Россию в безусловную империю зла, а гражданин России стало синонимом – соучастник преступлений Путина.

    Путин сам очень далеко отсадил Россию на дальний край стола, и уже никто в мире не хочет к нему приближаться, кроме таких же изгоев как он.

    В действиях Путина нет ничего прагматичного, ничего рационального, ничего логичного.

    Это мессианство, маниакальное мессианство.

    Россия ведет войну с украинской нацией, которая выбрала общую судьбу – сопротивление. И в этой войне Россия не может победить. Нет ничего более прагматичного, чем национальные интересы, и нет ничего более хлипкого, чем власть, которая сидит на дубинках и штыках.

    Россия обречена, и эффект Украины развалит ее также, как СССР развалил эффект Афганистана.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін СРСР #stoprussia
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    Росія розвалиться так само, як розвалився СРСР