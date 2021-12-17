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    П'ять шокуючих фото 2021 року, що показують масштаб екологічного лиха

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    Жінка здійснює обряд поклоніння у священній річці Ямуна (Індія), що покрилась шаром отруйної піни - П'ять шокуючих фото 2021 року, що показують масштаб екологічного лиха
    Жінка здійснює обряд поклоніння у священній річці Ямуна (Індія), що покрилась шаром отруйної піни
    фот: Reurters

    Світлини показують наслідки глобального потепління та людської діяльності

    В підбірці Reuters зібрані фото із знакових політичних подій, військових конфліктів, спортивних змагань та багатьох інших заходів, які найкраще характеризують цей рік. В цій серії фотографій особливе місце посідають пейзажі з локацій, де вплив людини зазнав максимуму, а зміна клімату і стрімке погіршення екологічної ситуації незворотнє. Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на власній Facebook-сторінці опублікував невелику підбірку фото, яка його вразила.

    Евакуація людей під час пожеж в Греції. Причиною стала посуха, яку в свою чергу викликали зміни в кліматі.

    фото: Reuters
    фото: Reuters

    Руйнівні наслідки повені в Німеччині, яка забрала життя понад 130 осіб. Для цього регіону така кількість опадів є аномальною, і спричинило це так само глобальне потепління.

    фото: Reuters
    фото: Reuters

    «Морський слиз» у Мармуровому морі в Туреччині. Тут вже постарались люди – цю субстанцію продукує фітопланктон, який розмножується внаслідок потрапляння у воду азоту і фосфору зі стічних вод. Таке «природнє явище» призводить до зменшення концентрації кисню у воді та загибелі морських жителів.

    фото: Reuters
    фото: Reuters

    Найбільш засмічена річка світу Пасіг на Філіпінах. Вона продукує майже 6% океанічного пластику, активісти групи «River Warriors» прибирають береги річки вже понад 10 років.

    фото: Reuters
    фото: Reuters

    Жінка здійснює обряд поклоніння у священній річці Ямуна (Індія), що покрилась шаром отруйної піни. Активісти вважають, що забруднення виникло внаслідок безконтрольних скидів з промислових підприємств. З 2017 року річки Ямуна і Ганг були визнані юридичними особами, тож відповідальність за завдання їм шкоди тепер рівноцінне порушенню проти людини.

    фото: Reuters
    фото: Reuters

    Нагадаймо, 10 грудня 2021 року українці починають жити по-новому – звичні безкоштовні поліетиленові пакети в торгівельних мережах тепер стали платними. Вартість кульків тепер різнитиметься від 2 до 3 грн в залежності від форми та щільності. І це лише початок. Кінцева мета закону – вивести з обігу шкідливе для екології пакування.

    Читайте також: Як тепер носити продукти? Що думають українці про заборону поліетиленових пакетів
    Теги: екологія активісти річка час евакуація надзвичайна ситуація Андрій Мальований
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    П'ять шокуючих фото 2021 року, що показують масштаб екологічного лиха