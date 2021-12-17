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    Економіка та фінанси

    СБУ попереджає: в Україні може статися техногенна надзвичайна ситуація

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    СБУ попереджає уряд, що Україна за крок до відключення теплоелектростанцій&nbsp; - СБУ попереджає: в Україні може статися техногенна надзвичайна ситуація
    СБУ попереджає уряд, що Україна за крок до відключення теплоелектростанцій 
    фото з відкритих джерел

    Запасів вугілля в Україні замало

    Служба безпеки України заявила, що існує загроза зупинки тепло- та електропостачання населення через дефіцит вугілля. Про це йдеться у листі СБУ до Кабінету міністрів від 8 грудня.

    Так, Служба безпеки повідомляє уряд про складну ситуацію, що утворилася у тепло- та електрогенерації внаслідок дефіциту вугілля та збільшення заборгованості.

    Це може призвести до «можливого неконтрольованого росту тарифів на виробництво електричної та теплової енергії для кінцевих споживачів».

    Щодо вугілля, то на 1 грудня на складах було 486,2 тис. тонн палива, натомість план накопичення становить 2,632 млн тонн – понад вп’ятеро більше за фактичні запаси.

    «Проблеми з теплопостачанням можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зростання соціального напруження серед населення та дискредитації органів влади», – йдеться у листі.

    СБУ наводить приклади ТЕС та ТЕЦ, які є природними монополістами і мають критичне значення для тепло- та електропостачання споживачів.

    Серед таких об’єктів:

    • Слов’янська ТЕС («Донбасобленерго»), забезпечує місто Миколаївка Донецької області, зупинка ТЕС зумовить відключення 14 тисяч споживачів;
    • Луганська ТЕС (ДТЕК Ріната Ахметова), є одним із основних джерел теплоенергії у Луганській області;
    • Чернігівська ТЕЦ, забезпечує 40% мешканців Чернігова, зокрема – об’єкти соціальної інфраструктури (лікарні, школи тощо);
    • Дарницька ТЕЦ («Євро-Реконструкція»), постачає тепло киянам Дніпровського та Дарницького районів, працює на газі, запаси вугілля відсутні.

    З початком опалювального сезону в Україні ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ погіршилася.

    Напередодні в Україну прибули ще два судна з вугіллям з Колумбії та США.

    Також відомо, що весь імпорт вугілля в Україну йде за формулою «Роттердам+».

    Заазначимо, що Кабмін розробляє сценарій 100% переведення теплоелектростанцій на газ.

    Теги: ТЕС СБУ вугілля ТЕЦ ДТЕК уряд надзвичайна ситуація
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    СБУ попереджає: в Україні може статися техногенна надзвичайна ситуація