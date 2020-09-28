Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея



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У 1990-х надсекретна РЛС, на яку витратили мільйони рублів, виявилася непотрібною і її просто покинули

Гора Стій — найвища вершина масиву Полонина Боржава (висота 1681 метрів), лежить на південному відрозі масиву у межах Закарпатської області.

Саме тут, за часів Радянського Союзу, на самій вершині була розташована військова та надсекретна РЛС, яка мала слідкувати за повітряними цілями. А поруч - ціле міні-містечко, де мешкали солдати, які обслуговували станцію.

У 1990-х цей об'єкт, на який витратили мільйони рублів, виявився нікому непотрібним і його просто покинули. На жаль, нині тут практично вже не залишилося - хоча насправді можна було створити непоганий музей та базу для відпочинку.

Джерело: Mukachevo.net