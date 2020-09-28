Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
У 1990-х надсекретна РЛС, на яку витратили мільйони рублів, виявилася непотрібною і її просто покинули
Гора Стій — найвища вершина масиву Полонина Боржава (висота 1681 метрів), лежить на південному відрозі масиву у межах Закарпатської області.
Саме тут, за часів Радянського Союзу, на самій вершині була розташована військова та надсекретна РЛС, яка мала слідкувати за повітряними цілями. А поруч - ціле міні-містечко, де мешкали солдати, які обслуговували станцію.
У 1990-х цей об'єкт, на який витратили мільйони рублів, виявився нікому непотрібним і його просто покинули. На жаль, нині тут практично вже не залишилося - хоча насправді можна було створити непоганий музей та базу для відпочинку.
Будівництво розпочалося ще навесні 1982 року. Роботи велись одночасно на двох об’єктах: на вершині гори Стій (1681 м) та в урочищі Іволове (1180 м). Останній об’єкт був масштабнішим за перший. За планами командування протиповітряної оборони СРСР, в найкоротші терміни, тут мало вирости ціле військове високогірне містечко.
Колись тут можна побачити велетенські білі кулі, які увінчували вершину. Туристи дуже любили фотографуватися поруч з ними. Їх вже також немає....
Військову службу на РЛС остаточно припинили нести у жовтні 1995 року. А величні білі куполи були повністю розібрані в кінці 1999 року.
Ці куполи - це так зване РПУ (радіопрозоре укриття), які нагадували якісь космічні об'єкти були встановлені влітку 1986-го року. вони були необхідні для захисту радарів від вітру, снігу та обледеніння. Під найбільшим куполом знаходився дальномір, у двох інших – висотоміри.
Під фундаментом куполів знаходилися підземні коридори – вентиляційно-охолоджувальні шахти.
Нині залишилися ще ангари для зберігання секретної техніки, командний бункер та залишки котельні і військових казарм. Можливо колись знайдеться сміливий інвестор і таки зробить тут туристичний комплекс, який міг би зацікавити багатьох людей.
Джерело: Mukachevo.net