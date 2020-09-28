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    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея

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    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея

    У 1990-х надсекретна РЛС, на яку витратили мільйони рублів, виявилася непотрібною і її просто покинули

    Гора Стій — найвища вершина масиву Полонина Боржава (висота 1681 метрів), лежить на південному відрозі масиву у межах Закарпатської області.

    Саме тут, за часів Радянського Союзу, на самій вершині була розташована військова та надсекретна РЛС, яка мала слідкувати за повітряними цілями. А поруч - ціле міні-містечко, де мешкали солдати, які обслуговували станцію.

    У 1990-х цей об'єкт, на який витратили мільйони рублів, виявився нікому непотрібним і його просто покинули. На жаль, нині тут практично вже не залишилося - хоча насправді можна було створити непоганий музей та базу для відпочинку.

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    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея
    Що залишилося від секретного радянського військового об'єкта на горі Стій. Фотогалерея

    Будівництво розпочалося ще навесні 1982 року. Роботи велись одночасно на двох об’єктах: на вершині гори Стій (1681 м) та в урочищі Іволове (1180 м). Останній об’єкт був масштабнішим за перший. За планами командування протиповітряної оборони СРСР, в найкоротші терміни, тут мало вирости ціле військове високогірне містечко.

    Колись тут можна побачити велетенські білі кулі, які увінчували вершину. Туристи дуже любили фотографуватися поруч з ними. Їх вже також немає....

    Військову службу на РЛС остаточно припинили нести у жовтні 1995 року. А величні білі куполи були повністю розібрані в кінці 1999 року.

    Ці куполи - це так зване РПУ (радіопрозоре укриття), які нагадували якісь космічні об'єкти були встановлені влітку 1986-го року. вони були необхідні для захисту радарів від вітру, снігу та обледеніння. Під найбільшим куполом знаходився дальномір, у двох інших – висотоміри.

    Під фундаментом куполів знаходилися підземні коридори – вентиляційно-охолоджувальні шахти.

    Нині залишилися ще ангари для зберігання секретної техніки, командний бункер та залишки котельні і військових казарм. Можливо колись знайдеться сміливий інвестор і таки зробить тут туристичний комплекс, який міг би зацікавити багатьох людей.

    Джерело: Mukachevo.net

    Закарпаття музей СРСР
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