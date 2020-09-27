Експрем’єр Японії зізнався, чому не підписав угоди з Росією щодо Курил



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Експрем’єр Японії назвав анексію Криму однією з причин непідписання мирної угоди з Росією

На думку Абе, Путін у 2016 був готовий до вирішення територіальної суперечки з Японією

Росія і Японія не підписали мирної угоди щодо спірних територій Курильських островів зокрема через анексію Криму.

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в інтерв'ю Nikkei, передає «Радіо Свобода».

Екс-прем'єр розповів, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у грудні 2016 року його відчував, що той готовий домагатися вирішення територіальної суперечки з Японією. Найближче до врегулювання, на думку Абе, дві країни були до зустрічі в листопаді 2018 року в Сінгапурі.

«Було розуміння, що ми нарешті підходимо до переговорів про укладення угоди», – сказав Абе.

Він навіть уже планував, як повідомити про це народу і розпустити нижню палату парламенту для проведення позачергових виборів.

«Але зрештою угода так і не була підписана. Абе цитує зовнішні фактори, а саме – дедалі більш напружені відносини між Вашингтоном і Москвою після анексії Росією Криму», – пише видання на основі інтерв’ю з японським політиком.

Японія багато років оскаржує приналежність чотирьох островів Курильської гряди – Ітурупа, Шикотану, Кунаширу і Хабомаї. Вони були окуповані СРСР наприкінці Другої світової війни. Через територіальні суперечки Росія і Японія досі не підписали мирний договір. У листопаді минулого року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії Хабомаї та Шикотан після підписання мирного договору.

У січні 2020 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що «поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії».