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    Події в Україні

    На Закарпатті затримали зловмисника, який під час обшуку стріляв у поліцейського

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    На Закарпатті затримали зловмисника, який під час обшуку стріляв у поліцейського - На Закарпатті затримали зловмисника, який під час обшуку стріляв у поліцейського
    На Закарпатті затримали зловмисника, який під час обшуку стріляв у поліцейського
    Фото: Нацполіція

    Загрози життю поліцейського немає

    У селі Руські Комарівці Ужгородського району під час проведення санкціонованого судом обшуку у помешканнях підозрюваних в угоні автомобіля один із фігурантів здійснив кілька пострілів у працівника поліції.

    Стрільця одразу ж знешкодили та затримали працівники поліції. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Загрози життю поліцейського немає.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області.

    «У селі Руські Комарівці на Ужгородщині група осіб викрала у місцевого жителя автомобіль марки «ВАЗ–2105«. Після звернення у поліцію оперативники встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом можуть бути причетні троє односельців потерпілого віком 53, 35 і 25 років. Для виявлення та фіксації доказів поліцейські звернулися з клопотанням до суду для отримання дозволу на обшук помешкання фігурантів. Вже в ході процесуальної дії один зі зловмисників, а саме 35–річний житель села Руські Комарівці, вчинив збройний опір поліцейським, які здійснювали санкціонований судом обшук», – йдеться у повідомленні.

    За попередньою інформацією, кілька пострілів було здійснено з пневматичного пістолета, внаслідок чого отримав гематоми грудної клітки працівник роти поліції особливого призначення. Загрози його життю та здоров‘ю немає. Стрілка було негайно знешкоджено та затримано.

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    На Закарпатті затримали зловмисника, який під час обшуку стріляв у поліцейського
    На Закарпатті затримали зловмисника, який під час обшуку стріляв у поліцейського
    На Закарпатті затримали зловмисника, який під час обшуку стріляв у поліцейського
    Фото: Нацполіція

    За даним фактом слідчі Ужгородського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

    «Особу, яка стріляла в поліцейського, вже поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Також слідчі інкримінують йому незаконне поводження зі зброєю (ст.263 Кримінального кодексу України). Окрім того, усім трьом фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом. Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу. Розслідування у справі триває», – резюмували у поліції.

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