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    Рекордний «циклон-бомба» вирує в Беринговому морі

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    Швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 кілометрів на годину - Рекордний «циклон-бомба» вирує в Беринговому морі
    Швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 кілометрів на годину

    Шторм вирує далеко від населених пунктів і не має значного впливу на людей

    У Беринговому морі, що розділяє Аляску і Росію, вирує один із найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану, впливаючи на комерційне судноплавство і риболовлю.

    За даними Національної служби погоди США, так званий «циклон-бомба» з ураганним вітром і 18-метровими хвилями вдарив по ділянці Алеутських островів на Алясці.

    У центрі шторму зафіксували потенційно рекордно низький барометричний тиск для Берингового моря у 921 мілібар: чим нижчий тиск, тим сильніша буря.

    Національна служба погоди повідомила, що швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 кілометрів на годину.

    Шторм вирує далеко від населених пунктів, і не має значного впливу на людей, крім тих, що перебувають на морських суднах і в літаках.

    Північну частину Тихого океану використовують вантажні судна, які ходять між Азією та Північною Америкою. Район також важливий для промислової риболовлі.

    Теги: США Twitter шторм море
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