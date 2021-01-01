Рекордний «циклон-бомба» вирує в Беринговому морі

Швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 кілометрів на годину

Шторм вирує далеко від населених пунктів і не має значного впливу на людей

У Беринговому морі, що розділяє Аляску і Росію, вирує один із найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану, впливаючи на комерційне судноплавство і риболовлю.

За даними Національної служби погоди США, так званий «циклон-бомба» з ураганним вітром і 18-метровими хвилями вдарив по ділянці Алеутських островів на Алясці.

У центрі шторму зафіксували потенційно рекордно низький барометричний тиск для Берингового моря у 921 мілібар: чим нижчий тиск, тим сильніша буря.

Національна служба погоди повідомила, що швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 кілометрів на годину.

Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4 — NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020

Шторм вирує далеко від населених пунктів, і не має значного впливу на людей, крім тих, що перебувають на морських суднах і в літаках.

Північну частину Тихого океану використовують вантажні судна, які ходять між Азією та Північною Америкою. Район також важливий для промислової риболовлі.