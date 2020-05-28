Поліція затримала «мінувальника» у Дніпрі



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Поліція затримала чоловіка, який «замінував» будівлі органів влади у Дніпрі

Повідомив про замінування будівель органів влади 32-річний житель Дніпра

Поліція Дніпра затримала чоловіка, який повідомив про замінування будівлі облдержадміністрації та обласної ради у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Повідомлення про замінування надійшло до поліції 27 травня близько 17.00. Невідомий повідомив, що в адміністративних будівлях органів влади, розташованих на проспекті Олександра Поля, закладено 17 кілограм вибухової речовини та найближчим часом станеться вибух», – йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали поліцейські. Експерти-вибухотехніки обстежили територію приміщень Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровської обласної ради. Під час обстеження було евакуйовано 700 осіб.

Під час оперативних заходів працівники карного розшуку того ж дня встановили та затримали 32-річного жителя Солонянського району. У чоловіка вилучили сім-карту та телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування.

Нагадаємо, 25 травня повідомили, що Фонд держмайна та Шостий апеляційний суд замінували, щоб не допустити зміну керівництва «Центренерго».

В Одесі 21 травня поліція перевіряла інформацію про «замінування» аеропорту, лікарень, вокзалу та порту.

18 травня поліція затримала жартівника, який «замінував» київський залізничний вокзал.