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    Події в Україні

    Поліція затримала «мінувальника» у Дніпрі

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    <p>Поліція затримала чоловіка, який &laquo;замінував&raquo; будівлі органів влади у Дніпрі</p> - Поліція затримала «мінувальника» у Дніпрі

    Поліція затримала чоловіка, який «замінував» будівлі органів влади у Дніпрі

    Повідомив про замінування будівель органів влади 32-річний житель Дніпра

    Поліція Дніпра затримала чоловіка, який повідомив про замінування будівлі облдержадміністрації та обласної ради у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

    «Повідомлення про замінування надійшло до поліції 27 травня близько 17.00. Невідомий повідомив, що в адміністративних будівлях органів влади, розташованих на проспекті Олександра Поля, закладено 17 кілограм вибухової речовини та найближчим часом станеться вибух», – йдеться у повідомленні.

    На місце події виїхали поліцейські. Експерти-вибухотехніки обстежили територію приміщень Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровської обласної ради. Під час обстеження було евакуйовано 700 осіб.

    Під час оперативних заходів працівники карного розшуку того ж дня встановили та затримали 32-річного жителя Солонянського району. У чоловіка вилучили сім-карту та телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування.

    Нагадаємо, 25 травня повідомили, що Фонд держмайна та Шостий апеляційний суд замінували, щоб не допустити зміну керівництва «Центренерго».

    В Одесі 21 травня поліція перевіряла інформацію про «замінування» аеропорту, лікарень, вокзалу та порту.

    18 травня поліція затримала жартівника, який «замінував» київський залізничний вокзал.

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