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    МОЗ назвав регіони з найбільшою захворюваністю на ковід

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    Найвищу добову захворюваність виявили в Запорізькій області - МОЗ назвав регіони з найбільшою захворюваністю на ковід
    Найвищу добову захворюваність виявили в Запорізькій області
    Фото з відкритих джерел

    В Україні за добу виявили менше 5 тисяч нових хворих на коронавірус

    За минулу добу найбільше випадків захворювання на ковід зафіксували у Запорізькій, Київській, Одеській та Миколаївській областях, а також в Києві.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Найвищу добову захворюваність виявили в Запорізькій області: 458 випадків за добу.

    Також високий показник в Києві, там зафіксували 371 інфікованого.

    У Київській області коронавірус діагностували у 365 осіб, в Одеській - у 312, в Миколаївській - у 293.

    В цілому по Україні за добу коронавірус виявили у 4288 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, 4819 пацієнтів одужали. Минулої доби було здійснено 16 061 тестувань на ковід (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1119314
    • Одужали
      796417
    • Хворіють
      303062
    • Померли
      19835

    Також сьогодні під час брифінгу глава МОЗ роз’яснив, навіщо зараз жорсткий карантин

     Читайте також: 
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ медицина Запорізька область хвороби карантин аналізи коронавірус
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