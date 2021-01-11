МОЗ назвав регіони з найбільшою захворюваністю на ковід

В Україні за добу виявили менше 5 тисяч нових хворих на коронавірус

За минулу добу найбільше випадків захворювання на ковід зафіксували у Запорізькій, Київській, Одеській та Миколаївській областях, а також в Києві.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищу добову захворюваність виявили в Запорізькій області: 458 випадків за добу.

Також високий показник в Києві, там зафіксували 371 інфікованого.

У Київській області коронавірус діагностували у 365 осіб, в Одеській - у 312, в Миколаївській - у 293.

В цілому по Україні за добу коронавірус виявили у 4288 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, 4819 пацієнтів одужали. Минулої доби було здійснено 16 061 тестувань на ковід (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

Коронавірус в Україні

Всього 1119314

Одужали 796417

Хворіють 303062

Померли 19835

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Також сьогодні під час брифінгу глава МОЗ роз’яснив, навіщо зараз жорсткий карантин.

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