Справжній перфекціонізм: фото, на які варто дивитися затамувавши подих
- Сьогодні, 10:42
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Те що треба, для справжнього перфекціоніста
На ці роботи приємно дивитися, вони по-справжньому заспокоюють і радують око
У Джеймса Брунта з Йоркшира (Англія) досить цікаве хобі. Він впорядковує лісові знахідки, які знайшов на природі, створюючи ідеальні образи і картини на землі.
На його роботи приємно дивитися, вони по-справжньому заспокоюють і радують око. Те що треба, для справжнього перфекціоніста.
Джерело: trinixy.ru