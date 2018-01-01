Справжній перфекціонізм: фото, на які варто дивитися затамувавши подих

На ці роботи приємно дивитися, вони по-справжньому заспокоюють і радують око

У Джеймса Брунта з Йоркшира (Англія) досить цікаве хобі. Він впорядковує лісові знахідки, які знайшов на природі, створюючи ідеальні образи і картини на землі. На його роботи приємно дивитися, вони по-справжньому заспокоюють і радують око. Те що треба, для справжнього перфекціоніста. [GALLERY_BLOCK]



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Те що треба, для справжнього перфекціоніста

На ці роботи приємно дивитися, вони по-справжньому заспокоюють і радують око

У Джеймса Брунта з Йоркшира (Англія) досить цікаве хобі. Він впорядковує лісові знахідки, які знайшов на природі, створюючи ідеальні образи і картини на землі.

На його роботи приємно дивитися, вони по-справжньому заспокоюють і радують око. Те що треба, для справжнього перфекціоніста.

Джерело: trinixy.ru