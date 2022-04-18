Небезпечні метереологічні явища: синоптики дали прогноз на 19-20 квітня
У самому місті Києві заморозки не очікуються
В Україні найближчими днями очікуються небезпечні метеорологічні явища – заморозки. Про це повідомляє Укргідромецентр.
«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. 19-20 квітня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-
При цьому зазначається, що в самому місті Києві заморозки не очікуються.
Окрім того, вночі 19 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях повідомляється про заморозки на ґрунті та в повітрі 0-
А в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, у Миколаївській областях – заморозки на поверхні ґрунту 0-
Нагадаємо, як раніше повідомлялося в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Загалом, у Миколаївський, Черкаській та Сумській областях наразі гримлять грози. Тим часом на півночі Одеси наразі спостерігається мокрий сніг.