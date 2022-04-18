Небезпечні метереологічні явища: синоптики дали прогноз на 19-20 квітня

У самому місті Києві заморозки не очікуються

В Україні найближчими днями очікуються небезпечні метеорологічні явища – заморозки. Про це повідомляє Укргідромецентр.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Київській області. 19-20 квітня вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0- 3°C . I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що в самому місті Києві заморозки не очікуються.

Окрім того, вночі 19 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях повідомляється про заморозки на ґрунті та в повітрі 0- 5°C – II рівень небезпечності, помаранчевий.

А в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, у Миколаївській областях – заморозки на поверхні ґрунту 0- 3°C - I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Загалом, у Миколаївський, Черкаській та Сумській областях наразі гримлять грози. Тим часом на півночі Одеси наразі спостерігається мокрий сніг.