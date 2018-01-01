Жахи міста Вілкулів. У Кривому Розі юні легкоатлети змагалися у руїнах: шокуюче відео

У родини Вілкулів руки так і не дійшли до ремонту спортивної школи №1 рідного міста

У Кривому Розі завершився чемпіонат міста з легкої атлетики. За першість з чотириборства змагалися легкоатлети 12-15 років. Забіги відбулися на базі дитячо-юнацької спортивної школи №1 на стадіоні «Металург». Варто зазначити, що змагання ледь не закінчилися трагедією. Як інформує ресурс kdtro.com.ua, у перший день чемпіонату у



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Дитячо-юнацької спортивна школа №1 на стадіоні «Металург» у Кривому Розі

У родини Вілкулів руки так і не дійшли до ремонту спортивної школи №1 рідного міста

У Кривому Розі завершився чемпіонат міста з легкої атлетики. За першість з чотириборства змагалися легкоатлети 12-15 років. Забіги відбулися на базі дитячо-юнацької спортивної школи №1 на стадіоні «Металург».

Варто зазначити, що змагання ледь не закінчилися трагедією. Як інформує ресурс kdtro.com.ua, у перший день чемпіонату у спортивному залі обвалилася частина стелі. На щастя, ніхто не постраждав.

Як зазначають тренери, аварійний стан залу та відсутність тренувальної бази не дозволяють ані повноцінно займатися, ані проводити масштабні змагання. Через це, говорять тренери, діти приходять займатися все рідше. Про аварійність ж спортивної школи №1 говорять не вперше.

Варто зазначити, що мером Кривого Рогу починаючи з 2010 року є член «Опозиційного блоку» Юрій Вілкул. Його ж син, один з нинішніх лідерів «Опозиційного блоку», народний депутат Олександр Вілкул ще в далекому вже 2005 році очолив криворізьку міську організацію «Партії Регіонів». Також молодший Вілкул свого час був головою Дніпропетровської ОДА та віце-прем'єр-міністром в уряді Миколи Азарова.

Однак, як бачимо, у родини Вілкулів, за всі ці роки перебування на найвищих посадах, руки так і не дійшли до ремонту спортивної школи №1 рідного міста.