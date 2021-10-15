У Лондоні обрали найкращі фото дикої природи 2021 року
Підбито підсумки конкурсу Wildlife Photographer of the Year
Лондонський Музей природознавства підбив підсумки конкурсу Wildlife Photographer of the Year - щорічного найбільшого змагання фотографій дикої природи. Про це повідомляється на сайті музею.
Кращим фотографом 2021 року став француз Лоран Баллеста. Йому вдалося зафіксувати сцену шлюбного ритуалу груперів Epinephelus polyphekadion у Французькій Полінезії. Ці невеликі рибки спаровуються лише раз на рік близько півгодини в літній повний місяць.
Щоб зробити знімок, фотографу довелося розробити власну методику, що дозволяє 24 години поспіль перебувати під водою на 20-метровій глибині.
Хмара яєць риб схожа на знак запитання. За словами фотографа, це буквально питання їхнього майбутнього, адже лише одне на мільйон зможе вижити.
Також було названо переможця в категорії юних фотографів. Ним став 10-річний житель Індії Вид'юн Р. Хеббар. Хлопчик захоплюється павуками та вже не вперше подає своє фото на конкурс.
Було визначено й ще низку переможців у різних категоріях.
Серед іншого австралієць Адам Освелл здобув першість у категорії фотожурналістики.
На своєму фото він показав, як люди в таїландському зоопарку спостерігають за виступом слона під водою. Таким чином Освелл порушив проблему експлуатації цих тварин. В Азії популярний слонячий туризм, коли люди приїжджають, щоб подивитися на дресованих слонів. При цьому в неволі в Таїланді вже живе більше слонів, ніж у дикій природі країни.
Загалом цього року на конкурс було подано 50 тис. знімків учасників з 95 країн.
Повну галерею найцікавіших робіт опубліковано на офіційному сайті музею.