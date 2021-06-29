Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)

Ідеальний варіант улітку – одяг з натуральних тканин (льон, бавовна)

Пропонуємо добірку найвдаліших елементів гардеробу, які виручають, коли на вулиці суцільне пекло.

Ідеальний варіант улітку – одяг з натуральних тканин (льон, бавовна). Лляна сорочка з рукавами більш комфортна, ніж плаття без них, але зроблене з синтетики. Альтернативний варіант – віскоза. Матеріал довговічний, легко піддається пранню, майже не мнеться і має відмінну терморегуляцію.

Липнева спека передбачає літні наряди вільного крою. Ідеальний вибір – піжамний костюм, штани-бермуди або плаття в підлогу на тонких бретелях.

Влітку комфортно одягати ліфи з м'якою чашкою з легких тканин, «бралет» або спортивні моделі.

Щодо кольорів, то найкраще зупинити свій вибір на світлих пастельних відтінках. 90% українців для осінньо-зимового періоду обирають похмуру колірну гамму в одязі. Літня пора – відмінний привід внести нотку різноманітності в свій гардероб. Якщо назовсім розлучатися з чорним кольором не хочеться, купіть собі спідницю або шорти, але не блузу.

Взуття також має бути зручним, у відкритих моделях вам буде однозначно прохолодніше. Для тих, хто не сприймає відкритого взуття, порада – купуйте моделі тканинних кросівок плюс шкарпетки з натуральних матеріалів. Каблук теж не потрібен – приплив води до тканин і набряклість ніг ви відчуєте і у взутті на низькому ходу, а на високих підборах перенести це відчуття буде непросто. Якщо взуття на підборах – частина вашого серця, обирайте «цеглинку» або «чарочку».

Рекомендуємо також придивитися до елегантних солом'яних капелюшків, кепок світлих відтінків, косинок або тканинним крислатим моделям капелюхів. Головне – враховуйте загальний стиль вашого образу.

Додамо, що в Одеський національний академічний театр опери та балету більше не пускатимуть глядачів у пляжному одязі.

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