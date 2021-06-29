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    Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)

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    Улітку варто одягатися просто та зручно - Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)
    Улітку варто одягатися просто та зручно
    Фото з відкритих джерел

    Ідеальний варіант улітку – одяг з натуральних тканин (льон, бавовна)

    Пропонуємо добірку найвдаліших елементів гардеробу, які виручають, коли на вулиці суцільне пекло.

    Ідеальний варіант улітку одяг з натуральних тканин (льон, бавовна). Лляна сорочка з рукавами більш комфортна, ніж плаття без них, але зроблене з синтетики. Альтернативний варіант віскоза. Матеріал довговічний, легко піддається пранню, майже не мнеться і має відмінну терморегуляцію.

    Липнева спека передбачає літні наряди вільного крою. Ідеальний вибір піжамний костюм, штани-бермуди або плаття в підлогу на тонких бретелях.

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    Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)
    Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)
    Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)
    Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)
    Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)

    Влітку комфортно одягати ліфи з м'якою чашкою з легких тканин, «бралет» або спортивні моделі.

    Щодо кольорів, то найкраще зупинити свій вибір на світлих пастельних відтінках. 90% українців для осінньо-зимового періоду обирають похмуру колірну гамму в одязі. Літня пора відмінний привід внести нотку різноманітності в свій гардероб. Якщо назовсім розлучатися з чорним кольором не хочеться, купіть собі спідницю або шорти, але не блузу.

    Взуття також має бути зручним, у відкритих моделях вам буде однозначно прохолодніше. Для тих, хто не сприймає відкритого взуття, порада купуйте моделі тканинних кросівок плюс шкарпетки з натуральних матеріалів. Каблук теж не потрібен приплив води до тканин і набряклість ніг ви відчуєте і у взутті на низькому ходу, а на високих підборах перенести це відчуття буде непросто. Якщо взуття на підборах частина вашого серця, обирайте «цеглинку» або «чарочку».

    Рекомендуємо також придивитися до елегантних солом'яних капелюшків, кепок світлих відтінків, косинок або тканинним крислатим моделям капелюхів. Головне враховуйте загальний стиль вашого образу.

    Додамо, що в Одеський національний академічний театр опери та балету більше не пускатимуть глядачів у пляжному одязі.

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    Теги: засушлива погода українці літо
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    Пережити пекло. Що потрібно одягати влітку (фото)