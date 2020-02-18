У США в сараї знайшли легендарне авто Pontiac Catalina 1966 року випуску



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Машина своїм виглядом вражає - так, є сліди корозії, але для п'ятдесятирічної машини це не є дивиною

Незвичайна знахідка була зроблена в американському штаті Вірджинія. Покритий шаром пилу і спогадами про минуле, в сараї причаївся легендарний автомобіль - Pontiac Catalina 1966 року випуску.

Машина своїм виглядом дійсно вражає - так, є сліди корозії, але для п'ятдесятирічної машини це не є дивиною.

До слова, в одних руках вона була прямо з моменту покупки - з 1968 року. Тепер автомобіль вирішено продати.