На столичному проспекті Бажана сталася масштабна ДТП (фото, відео)



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ДТП на проспекті Бажана Фото: скріншот відео

За попередніми даними, в аварію потрапили п'ять автівок

Сьогодні, 18 лютого, близько 13-ї години на проспекті Бажана в Києві сталася масштабна ДТП.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія трапилася у напрямку станції метро «Харківська».

За попередніми даними, у ДТП потрапили п’ять автомобілів, з них одна вантажівка.

Повідомляється, що в результаті аварії є постраждалі. Проте наразі невідома ні їхня кількість, ні стан.

Через ДТП на проспекті Бажана утворився затор.

На місці працюють правоохоронці.

Подробиці ДТП уточнюються.

Як повідомлялося, 17 лютого пізно ввечері на бульварі Дружби народів у Києві зіткнулися відразу чотири автомобілі, три з них належать різним службам таксі. Влаштував цю ДТП водій Audi, у якого виявили ознаки алкогольного сп'яніння