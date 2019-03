Посольство Росії у Великій Британії оприлюднило лист сина Стерджесс Путіну

У листі 20-річний Хоуп просить Путіна дозволити допит двох громадян Росії, які, як вважає британська поліція, відповідальні за смерть його матері

Посольство Росії у Великій Британії опублікувало в Twitter фотографію листа на адресу російського президента Володимира Путіна від Евана Хоупа, сина британки Дон Стерджесс, яка померла в британському Еймсбері від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

«Я закликаю вас, як людину: дозвольте нашим поліцейським допитати цих людей у зв’язку з убивством моєї матері. Вона, врешті-решт, заслуговує на правосуддя», – написав Хоуп.

В російському посольстві зазначили, що Хоупу відправили копію російської доповіді «Солсбері: питання без відповіді».

Крім того, посол Росії Олександр Яковенко запросив Хоупа в посольство, щоб він міг поставити свої запитання російським дипломатам. При цьому в дипмісії не уточнили, чи отримав Путін листа від сина Стерджесс.

