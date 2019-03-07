Посольство Росії у Великій Британії оприлюднило лист сина Стерджесс Путіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будинок в Еймсбері, де знайшли отруєну «Новачком» британку Дон Стерджесс

У листі 20-річний Хоуп просить Путіна дозволити допит двох громадян Росії, які, як вважає британська поліція, відповідальні за смерть його матері

Посольство Росії у Великій Британії опублікувало в Twitter фотографію листа на адресу російського президента Володимира Путіна від Евана Хоупа, сина британки Дон Стерджесс, яка померла в британському Еймсбері від отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок».

У листі 20-річний Хоуп просить Путіна дозволити допит двох громадян Росії, які, як вважає британська поліція, відповідальні за смерть його матері.

«Я закликаю вас, як людину: дозвольте нашим поліцейським допитати цих людей у зв’язку з убивством моєї матері. Вона, врешті-решт, заслуговує на правосуддя», – написав Хоуп.

В російському посольстві зазначили, що Хоупу відправили копію російської доповіді «Солсбері: питання без відповіді».

Крім того, посол Росії Олександр Яковенко запросив Хоупа в посольство, щоб він міг поставити свої запитання російським дипломатам. При цьому в дипмісії не уточнили, чи отримав Путін листа від сина Стерджесс.

The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 марта 2019 г.

Раніше Хоуп розповів Sunday Mirror, що направив президенту Росії Володимиру Путіну лист, в якому просить його передати британським спецслужбам двох підозрюваних у справі отруєння в Еймсбері.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї підтвердила застосування речовини «Новачок» у Еймсбері.

Раніше повідомлялося, що ще один потерпілий в результаті інциденту в Еймсбері британець Чарлі Роулі відчув себе гірше, він не може рухатися.

Як відомо, в липні 2018 року в Солсбері кремували померлу від «Новачка» подругу Роулі - 44-річну Дон Стерджес.

Нагадаємо, Велика Британія звинувачує Росію в тому, що вона стоїть за отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, яке сталося у березні 2018 року. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів брали участь два співробітники російської військової розвідки - Олександр Петров і Руслан Боширов.

Джерело: Радіо Свобода