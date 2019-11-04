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    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея

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    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея

    Колекція в основному складається з британських і французьких машин 1950-1980-х років

    135 автомобілів зберігалися у власності в Престоні (Великобританія), яка була продана для перепланування. На проданій території було кілька технічних приміщень, де і були виявлені ретро-автомобілі.

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    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея
    У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея

    Колекція в основному складається з британських і французьких машин 1950-1980-х років.

    Всі автомобілі продадуть через аукціон. Вони продаються як є: без документації або гарантії.

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