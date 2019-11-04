У Великобританії випадково знайшли колекцію з 135 ретро-автомобілів. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колекція в основному складається з британських і французьких машин 1950-1980-х років

135 автомобілів зберігалися у власності в Престоні (Великобританія), яка була продана для перепланування. На проданій території було кілька технічних приміщень, де і були виявлені ретро-автомобілі.

Колекція в основному складається з британських і французьких машин 1950-1980-х років.

Всі автомобілі продадуть через аукціон. Вони продаються як є: без документації або гарантії.