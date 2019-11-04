У столиці п’яний водій Daewoo «припаркувався» в чужу автівку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час спроби припаркуватись водій допустив зіткнення з іншим припаркованим автомобілем Фото: Патрульна поліція Києва

Нетверезий водій не зміг припаркуватись та вчинив ДТП

У неділю, 3 листопада, близько 14-ї години у Києві сталася ДТП без потерпілих.

Очевидці події розповіли, що водій Daewoo, під'їхав до будинку та під час спроби припаркуватись допустив зіткнення з іншим припаркованим транспортним засобом.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували чоловіку пройти огляд за допомогою приладу Драгер у встановленому законом порядку. Прилад показав результат 2,61 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму алкоголю у крові водія.

На 35-річного керманича патрульні склали протоколи за частиною 1 статті 130 (Керування у стані сп’яніння) та статтею 124 (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих) КУпАП.

Нагадаємо, 30 жовтня у Білій Церкві екіпаж патрульних вивив п’яного водія автомобіля. 36-річний керманич пройшов перевірку на Драгер, який показав 2,42 проміле. Це в 12 разів перевищує допустиму норму. Аби уникнути адміністративної відповідальності, чоловік поклав у службовий автомобіль патрульних неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. грн.