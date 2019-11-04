На Київщині четверо молодиків побили чоловіка і викрали його авто



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Поліція знайшла викрадений автомобіль за допомогою камер вуличного відеоспостереження Фото: Нацполіція

Поліція перехопила і затримала викрадачів автомобіля

У смт Калинівка Броварського району четверо молодиків нахабно заволоділи автомобілем, побивши та відібравши ключі у власника. Потерпілий одразу звернувся на «102».

Правоохоронці ввели на території Київської області план «Перехоплення». В ході оперативно-розшукових заходів та відпрацювань камер вуличного відеоспостереження, кримінальна поліція Броварського району по гарячих слідах затримала трьох нападників у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На викраденому авто підозрювані прямували в с. Княжичі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Транспортний засіб вилучили поліцейські та направили на штрафмайданчик. Також у нападників вилучено автомобіль BMW та мікроавтобус, на якому вони прибули на місце злочину.

Молодикам повідомлено про підозру. Наразі тривають заходи щодо затримання четвертого зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Тривають слідчі дії.