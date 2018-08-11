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    Усик з Ломаченком приїхали на відпочинок до Затоки: фото

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    Усик з Ломаченком на пляжі - Усик з Ломаченком приїхали на відпочинок до Затоки: фото
    Фото: Олександр Гусєв / Facebook
    Усик з Ломаченком на пляжі

    Українські чемпіони пробілись пляжем

    На пляжі у селищі міського типу Затока в Одеській області були помічені українські чемпіони Василь Ломаченко та Олександр Усик. Відповідні фотографії оприлюднив фотограф Олександр Гусєв.

    За його словами, чемпіонів він помітив випадково, коли на нього впала «чималенька тінь».

    «Лежу, значить, я [засмагаю] під сонцем, коли тут на мене раптово падає чималенька тінь. Піднімаю шляпу… Перше, що побачив, - чорні носки з надписом Usyk. Тю, думаю, хто це в носках на пляж вийшов? Піднімаю голову вище і тут на тобі, виявляється на сусідніх лежаках відпочивають Усик з Ломанченком, піднялися і побігли вздовж пляжу», - написав фотограф.

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    Усик з Ломаченком приїхали на відпочинок до Затоки: фото
    Усик з Ломаченком приїхали на відпочинок до Затоки: фото
    Усик з Ломаченком приїхали на відпочинок до Затоки: фото
    Усик з Ломаченком приїхали на відпочинок до Затоки: фото
    Усик з Ломаченком приїхали на відпочинок до Затоки: фото
    Фото: Олександр Гусєв / Facebook

    Нагадаємо, Василь Ломаченко — український професійний боксер. Чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій та другій напівлегкій вазі, легкій вазі за версією WBA та журналу The Ring.

    Олександр Усик — професійний український боксер. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.

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